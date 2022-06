Si trovava nel bar sotto casa alle 4 del mattino: 43enne arrestato dai carabinieri per evasione

Un 43enne è stato arrestato dai carabinieri per evasione.

Mancavano pochi minuti alle 4 del mattino e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia percorrevano le strade di Sant’Antonio Abate.

In un bar di via Roma hanno trovato una persona di loro conoscenza, al bancone: G.S., 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine, non doveva trovarsi lì. Si trattava infatti di una persona sottoposta agli arresti domiciliari dallo scorso 11 aprile.

Una distanza, quella da casa al bar, di soli 750 metri ma che al 43enne è costata le manette per evasione. Si trova adesso in attesa di giudizio.