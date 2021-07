Rompe il braccialetto elettronico e tenta la fuga: beccato

In manette un 25enne fuggito dal domicilio di Giugliano dov'era ai domiciliari

Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno controllato in vico Croce al Lavinaio un uomo ed hanno accertato che, dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si era allontanato dal proprio domicilio in vico Catone a Giugliano, dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

D.F., 25enne di Andria, è stato arrestato per evasione e denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno per 3 anni nel Comune di Napoli cui è sottoposto.