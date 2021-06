Prova ad estorcere denaro ad un conoscente in piena notte: arrestato

Un uomo è stato arrestato a Torre Annunziata per tentata estorsione, peraltro ai danni di un conoscente.

Ieri notte gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I sono stati avvicinati da una persona a bordo di un veicolo che ha segnalato la presenza, nei pressi della sua abitazione, di un conoscente che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata.

I poliziotti hanno sorpreso l’uomo, nascosto all’interno di un terreno adiacente al cortile dell’edificio, che alla vista degli operatori si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato in via Prota; inoltre, negli uffici del Commissariato l’uomo ha dato in escandescenze danneggiando alcuni arredi.

A. B., 32enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per danneggiamento aggravato.