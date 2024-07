Nel carcere di Poggioreale è stato arrestato un ispettore della polizia penitenziaria per avere tentato di introdurre della droga nella struttura. L'agente aveva nascosto 590 grammi di droga in un calzino: il sostituto procuratore di Napoli Fabrizio Vanorio ha disposto l'accompagnamento dell'ispettore arrestato nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere.

Per l'Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, "bisogna allontanare dal Corpo le mele marce che ledono l'onore della Polizia penitenziaria il cui compito è estremamente delicato, sia a tutela dell'ordine e della sicurezza, sia a garanzia degli obiettivi trattamentali e di recupero. Negli oltre 200 istituti penitenziari della nazione - viene sottolineato dai sindacalisti - l'operato del Corpo è ispirato da questi valori e merita di essere esaltato, anche perché spesso invisibile. Nonostante le notevoli difficoltà e l'annosa carenza in organico, con enormi sacrifici, il Corpo di polizia penitenziaria assolve al mandato istituzionale ma nel carcere di Poggioreale, dove è alto il tasso di sovraffollamento, mancano oltre 150 agenti".

Così il provveditore per le carceri della Campania Lucia Castellano all'Ansa: "Si tratta della terza operazione della polizia penitenziaria in Campania ma il fatto che le mele marce, appartenenti non solo alla penitenziaria, vengano individuate e neutralizzate, significa che abbiamo gli anticorpi giusti contro questo triste e inaccettabile fenomeno". "È necessario un cambio di passo sulla sicurezza: queste misure sono accompagnate da provvedimenti emessi dalla nostra struttura che intendono rendere sempre più simile l'ingresso nelle carcere a quello negli aeroporti", ha concluso.