Il "Dorian Gray" del falso arrestato in trasferta: girava coi documenti di un 28enne

La carta d'identità e la patente di guida, esibite ai carabinieri di Novellara (provincia di Reggio Emilia), parlavano chiaro: 28 anni. Diceva di essere napoletano ma domiciliato a Modena, di essere incensurato, di fare il fruttivendolo.

In caserma si è scoperto avesse però anche altri documenti, questi davvero suoi: era davvero napoletano - di Afragola - ma aveva 41 anni e precedenti per falso. È stato arrestato con le accuse di "uso di atto falso e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale e guida senza patente in quanto mai conseguita".

Era stato fermato intorno alle 15 nel corso di controlli stradali. Aveva mostrato i documenti di un 28enne, ma qualcosa non ha convinto i militari. Perquisito, in caserma l'uomo aveva nel portafogli un codice fiscale intestato ad un 41enne di Afragola, ed è lì che ha confessato che i primi documenti erano stati sottratti - e poi falsificati - al 28enne ignaro.

L’uomo è poi emerso avesse diversi precedenti per reati contro il patrimonio e un precedente per false generalità. Sono in corso approfondimenti investigativi per cercare di capire i motivi della presenza del pregiudicato nel reggiano e i canali di approvvigionamento dei documenti falsi.