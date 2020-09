Droga nel bus di linea, arrestato conducente-spacciatore

Un 50enne beneventano, conducente di un autobus di linea dell'Air, è stato arrestato dai falchi della squadra mobile di Napoli perché trovato in possesso di stupefacenti.

L'episodio è avvenuto ieri mattina. I poliziotti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, avevano notato in piazza Carlo III un giovane che, dopo aver consegnato una borsa al conducente di un bus di linea in sosta, si era allontanato velocemente.

I poliziotti, insospettiti, hanno seguito il pullman fino ad un'area di sosta in via Galileo Ferraris dove hanno bloccato il veicolo trovando il conducente in possesso della somma di 50 euro, mentre nella borsa hanno trovato un panetto di hashish del peso di circa 97 grammi, 3 stecche di hashish del peso complessivo di circa 11 grammi, un taglierino della lunghezza di circa 25 centimetri, una pietra di marmo e diverso materiale per il confezionamento.

