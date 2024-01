Condannato a 7 anni per camorra, la polizia lo trova e arresta

A Pianura stamattina gli agenti di polizia del commissariato di Pianura hanno eseguito, nei confronti di un 60enne napoletano, un provvedimento per la carcerazione.

Questo era stato emesso lo scorso 15 settembre dalla procura della repubblica presso la corte d’appello di Napoli.

L'uomo dovrà scontare 7 anni di reclusione per i reati di usura, estorsione, rapina e associazione di tipo mafioso commessi a Napoli tra il 2003 e il 2010.

Il 60enne è stato rintracciato in strada, in via Comunale Cannavino.