Condannato per atti sessuali con minori, si nascondeva a casa della ragazza: arrestato

Era stato condannato in via definitiva, lo scorso settembre, per atti sessuali con minorenni e per violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare. Da allora l'uomo, un 37enne della provincia di Napoli, si era reso irreperibile. È stato rintracciato oggi ed arrestato dai carabinieri.

L'uomo si era rifugiato a Cassino da una 30enne del posto con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale. La donna è stata denunciata per favoreggiamento personale.

Il 37enne è stato trovato dopo attività di osservazione e controllo effettuate dai militari, queste svolte in abiti civili anche di notte e avviate dopo aver avuto notizia che sul territorio potesse essere presente un ricercato nascosto della giovane. Nonostante si camuffasse in ogni modo, tra copricapi e mascherine, i militari dopo diversi pedinamenti sono riusciti a bloccarlo nei pressi di un esercizio commerciale della zona, non distante dall'università, mentre era a bordo di un'auto guidata dalla compagna.

Il 37enne non ha tentato la fuga o opposto resistenza, e seppur privo di documenti ha confermato immediatamente la propria identità. Si dichiara ancora innocente per i fatti contestati - per i quali ha già presentato istanza di riesame del provvedimento - ed è stato condotto in carcere a Rebibbia, a Roma. Dovrà scontare 8 anni e 6 mesi di carcere.