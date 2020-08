Cannabis in giardino e marijuana pronta per la vendita: arrestato 35enne

A Boscoreale i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per coltivazione e detenzione di stupefacente a fini di spaccio C.G, un 35enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Aveva avviato, in un terreno confinante con la propria abitazione e tra piante comuni, la coltivazione di 5 piante di cannabis indica dall'altezza di 1 metro e mezzo l'una.

Le piante erano destinate verosimilmente alla produzione di droga da destinare alla vendita al dettaglio. Nascosti in tre diversi mobili, infatti, i militari hanno rinvenuto 68 grammi di marijuana già essiccata. Dieci grammi erano già stati suddivisi in 7 dosi, pronte per la cessione. Sequestrati anche bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato condotto in carcere, a Poggioreale.