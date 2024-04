Si lanciò con l'auto contro la folla, arrestato: picchiava e minacciava la fidanzata

Poteva essere una strage, in piazza Duomo a Nola, quando nel giugno 2023 una Panda iniziò a sfrecciare a tutta velocità tra la folla come a voler colpire i presenti. Tantissimi peraltro, in uno dei luoghi della movida della città, e in una giornata di bel tempo. L'episodio, che fece particolarmente scalpore e portò al ferimento di sette persone, si arricchiesce oggi di un ulteriore capitolo: il ragazzo che quella sera era alla guida dell'auto - e che stava dando in escandescenze dopo una lite con la ragazza - è stato arrestato perché picchiava la fidanzata.

Ventuno anni, di Cimitile, è indagato per sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni personali aggravate. È emerso che ai tempi di quel terrificante episodio in piazza Duomo in più circostanze avrebbe minacciato, offeso e picchiato la fidanzata sua convivente, colpendola ripetutamente anche al volto e - scrivono gli inquirenti "privandola della libertà personale". In particolare, nel corso di alcune aggressioni, il 21enne avrebbe tentato di strangolare la ragazza. Fino a provocarle lesioni che le hanno causato "l'indebolimento permanente di un organo".

L'episodio in piazza Duomo

Era l'11 giugno quando il giovane di Cimitile litigò con la ragazza e su tutte le furie iniziò a guidare a tutta velocità tra famiglie e ragazzi in piazza, a Nola. Dopo, terminò la sua folle corsa nel comune di Camposano, dove ebbe un incidente ribaltandosi col suo veicolo.

Tantissimi i video che iniziarono a diffondersi in rete su quanto successo. Nelle immagini è possibile notare la folla impietrita guardare a distanza quanto stesse accadendo, con l'auto a travolgere alcune persone.