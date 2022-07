Arrestato noto cardiologo napoletano: l'accusa

Un medico cardiologo napoletano, molto noto, è stato arrestato con le accuse di concorso in falso ideologico e materiale, violenza privata e violenza o minaccia a commettere un reato.

Il professionista avrebbe falsificato varie cartelle cliniche per attestare di aver eseguito, presso una clinica napoletana, operazioni chirurgiche che in realtà non avevano visto il suo intervento.

Era stato già inquisito è rinviato a giudizio dalla procura di Napoli per diverse ipotesi di falso in atto pubblico: secondo gli inquirenti aveva aperto cartelle cliniche a Napoli mentre operava altrove. La nuova inchiesta lo vede adesso accusato da infermieri che sostengono di aver dovuto praticare ai pazienti cure che il medico non poteva autorizzare.

Il professionista ha già fatto sapere attraverso il suo legale che è estraneo da ogni accusa che gli viene mossa.