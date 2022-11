Pistola col colpo in canna tra la folla di piazza Garibaldi: arrestato

Era tra la folla di piazza Garibaldi, all'ora di punta del mattino tra turisti e pendolari, con una pistola colpo in canna. Ventuno anni, B.D.A. di Miano (già noto alle forze dell'ordine) è stato scoperto è arrestato.

Tutto è successo stamattina alle 7.30. Una gazzella del radiomobile di Napoli, a passo d’uomo, aveva notato un ragazzo a piedi aggirarsi con fare sospetto tra la folla. Fermato e perquisito, aveva con sé una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e colpo nel caricatore.

Adesso è in carcere in attesa di giudizio. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o altri reati.