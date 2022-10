Corruzione, tangenti per protesi: arrestato ex primario

Antonio Piscopo, medico napoletano, è stato arrestato dalla guardia di finanza con l'accusa di corruzione ed emissione di fatture false. Il provvedimento restrittivo è stato emesso al termine di indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Benevento. L'ex primario del reparto di Ortopedia all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento si è visto anche sequestrare beni mobili ed immobili dal valore di circa 600mila euro.

L'inchiesta avrebbe consentito di "acquisire gravi indizi di colpevolezza in merito ad un sistema corruttivo" con cui Piscopo, da primario dell'ospedale di Benevento e tra il 2014 ed il 2019, in accordo con i due referenti di zona di aziende fornitrici di materiali chirurgici, riceveva tangenti per acquistare protesi ortopediche realizzate, commercializzate o distribuite dalle ditte riconducibili ai presunti corruttori. Di fatto, quindi, questi fornivano in esclusiva le protesi ortopediche e i dispositivi medici all'ospedale del capoluogo sannita.

Il medico, si legge in una nota della procura, "teneva un accurato conteggio sia delle somme in entrata che in uscita, operazioni che trovavano plastica corrispondenza nei manoscritti reperiti presso uno dei soggetti corruttori". Inoltre, per giustificare e contabilizzare l'imponente flusso di denaro che confluiva dai conti della società a quelli di Piscopo, era stato secondo gli inquirenti escogitato il ricorso ad incarichi professionali (consulenze e corsi di formazione) documentati anche con fatture ma inesistenti.

Agli atti anche messaggi scambiati tra il medico e uno degli indagati per commentare l'andamento degli affari.