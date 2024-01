Sfugge al blitz di Caivano, fa ritorno dalle Maldive in aereo e viene arrestato

Sfuggito al blitz dello scorso 16 gennaio di Caivano, Antonio Pinto è finito in manette appena il suo volo proveniente dalle Maldive ha toccato terra. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, coordinati dalla DDA partenopea, lo hanno aspettato al terminal arrivi dell’aeroporto di Fiumicino. Il tempo di recuperare i bagagli e poi il trasporto immediato nella sua abitazione, dove è stato sottoposto ai domiciliari.

Pinto è tra i 29 indagati coinvolti, a vario titolo, nell’importazione su larga scala di stupefacenti dall’Olanda e dalla Spagna verso le piazze di spaccio più fiorenti della provincia napoletana. Una gestione del narcotraffico passata attraversi chat e telefoni criptati, inizialmente ritenuti “inattaccabili”. I carabinieri hanno monitorato gli spostamenti del 29enne e scoperto che era in vacanza alle Maldive. Hanno atteso il suo rientro nello scalo romano e lo hanno catturato.

I sommergibili della cocaina

Nell’inchiesta antidroga sono state eseguite 29 misure cautelari, con due organizzazioni criminali – composte anche da stranieri – sgominate dai carabinieri. In un’intercettazione agli atti risulta che la droga arrivava addirittura via sommergibile in Europa. L'intercettato (una delle persone arrestate) è di origine albanese e alla conversazione che risale al giugno del 2021 prende parte un connazionale appena sbarcato a Napoli. I due interlocutori si confrontano sulle modalità di trasporto della droga e dei rischi a cui sono esposti, per esempio, quando viene trasferita in una borsa, a causa dei cani antidroga. Sostengono che i container offrono maggiore sicurezza ma solo "sott’acqua è 100%, ma ci sta solo da Panama", dicono.