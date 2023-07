"Come mi avete trovato?": boss in manette dopo un mese di latitanza

Ai carabinieri non ha nascosto la sua sorpresa. "Come mi avete trovato?", ha chiesto ai militari Antonio Angelino, ricercato 66enne messo in manette a Castel Volturno dopo essere sfuggito a un blitz del giugno scorso

L’uomo, l’8 giugno scorso, si era infatti sottratto a un provvedimento emesso dal Gip di Napoli su richiesta della locale Dda, blitz che aveva inferto un duro colpo al clan Gallo-Angelino. Antonio Angelino è infatti ritenuto elemento di spicco del clan Sautto-Ciccarelli di Caivano e boss del gruppo Gallo-Angelino.

I militari, dopo un’incessante attività investigativa che non ha trascurato il monitoraggio del web e della sua rete relazionale, hanno rintracciato il 66enne in una villetta a pochi passi dal mare nel comune di Castel Volturno. Sapevano che quello poteva essere un possibile rifugio e hanno presidiato l’area per ore fino al momento in cui Angelino si è affacciato ad una finestra. Riconosciuto, è scattato il blitz.