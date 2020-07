Resiste all'arresto, irregolare in manette: aveva rapinato due cellulari

Nella mattinata di ieri la polizia del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato in via Lavinaio un ragazzino che gridava aiuto mentre stava rincorrendo un giovane.

I poliziotti hanno raggiunto quest'ultimo in via Porta Nolana e, dopo molta resistenza, lo hanno bloccato. Poco prima, aveva aggredito e rapinato la vittima del suo cellulare.

In manette è finito R.O., 27enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. Dovrà rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È stato anche denunciato per il furto di un altro cellulare poiché riconosciuto dal proprietario il quale, in quel momento, stava sporgendo denuncia presso il commissariato.