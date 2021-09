Donna accoltellata e rapinata a piazza Garibaldi, in due inseguono l'aggressore

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Annunziata per la segnalazione di una rapina ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato due persone che stavano trattenendo un uomo. Questi hanno raccontato che, poco prima, l'uomo aveva rubato la borsa ad una donna in corso Umberto colpendola con un coltello.

I due, avendo assistito a tutta la scena, lo avevano inseguito e, durante la corsa, avevano contattato il 113 per chiedere l'intervento delle volanti.

Gli operatori, grazie ai documenti contenuti nella borsa rubata, hanno rintracciato la vittima in piazza Garibaldi e l’hanno accompagnata presso l’ospedale Vecchio Pellegrini.

L.M., 24enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.