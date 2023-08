Latitante in manette, si nascondeva a Bacoli: è il brutale aggressore di un ausiliare del traffico

Nel pomeriggio di martedì scorso 8 agosto, personale della Sezione Investigativa del Commissariato Montecalvario ha rintracciato a Bacoli un latitante, Sergio Schisano. Classe 1970, era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 23 giugno, e - con numerosi precedenti a carico - è ritenuto gravemente indiziato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni aggravate con l’uso di arma bianca e tentata estorsione aggravata, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.

Il 24 maggio avrebbe infatti usato violenza per opporsi ad un ausiliario del traffico, così da costringerlo ad omettere una multa. L’operatore aveva constatato una violazione al Codice della Strada e stava elevando un verbale ad un’auto parcheggiata, poi risultata essere anche scoperta di assicurazione. Era di proprietà dell’indagato. Il 25 maggio successivo, poi, Schisano intercettato l'ausiliario e agendo con premeditazione, lo avrebbe dapprima colpito con un violento schiaffo, e poi gli avrebbe sferrato un fendente con un coltello alla gamba, per poi minacciarlo e costringerlo a dargli i soldi per acquistare un’altra macchina, visto che la sua era stata sottoposta a sequestro. L'ausiliario è riuscito però ad allontanarsi e recarsi al pronto soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini per le cure mediche del caso.

Gli agenti hanno effettuato tempestivi accertamenti e capito di chi si trattasse. Questo però si era reso irreperibile, così come sarebbe poi risultato al momento dell'esecuzione della misura cautelare.

Fino all'altro giorno, quando è stato scoperto a Bacoli e quindi condotto in carcere.