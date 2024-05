Caos in via dei Tribunali: prima una rissa, poi 33enne aggredisce un poliziotto

Stamattina la polizia è intervenuta in via dei Tribunali per la segnalazione di una lite in strada. Gli agenti, sul posto, hanno trovato quattro persone che erano stati i protagonisti della rissa.

Mentre i quattro venivano identificati si è avvicinata una quinta persona che, "in evidente stato di agitazione" - fa sapere la questura - ha iniziato ad urlare e offendere i presenti.

Gli agenti hanno tentato di riportarlo alla calma ma l'uomo ha dato ancora di più in escandescenze cominciando a colpire uno dei poliziotti.

Non senza difficoltà, è stato bloccato: 33 anni, con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.