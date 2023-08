Massacra l'ex col casco mentre il figlio prova a fermarlo: arrestato

Nella giornata di lunedì la polizia del commissariato di Castellammare di Stabia ha arrestato, su indicazione del Gip di Torre Annunziata, una persona ritenuta gravemente indiziata dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo, oltre che sospettata di lesioni personali pluriaggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, tentata violenza privata.

La vicenda che lo riguarda risale al 28 luglio scorso. La polizia quel giorno è intervenuta in Traversa Cantieri Metallurgici Italiani, identificando sul posto una donna che ha raccontato loro di essere stata aggredita dal suo ex convivente nonché padre di suo figlio di 7 anni.

Il racconto è agghiacciante: lui aveva minacciato di spararle, per poi colpirla ripetutamente con un casco da motociclista e, una volta a terra, con calci e pugni, il tutto alla presenza del figlio minorenne che aveva inutilmente provato a fermarlo. L'uomo aveva anche tentato di estrarre una pistola, senza riuscirci però perché un accompagnatore dell'aggressore, estraneo ai fatti, glielo aveva impedito.

La donna, trasportata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 7 giorni.

Le indagini indicano l'uomo come autore di ripetuti maltrattamenti ai danni della vittima. Si trova adesso in carcere, a Poggioreale.