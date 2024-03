“Non è giusto che tu viva in una casa tanto bella e io in una roulotte": l'aggressione ad una sconosciuta

La storia che hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Forio ha dell'incredibile. Tutto ha avuto luogo a Forio, su via Cavalier Leonardo Impagliazzo. Una donna abitva da quelle parti e poco distante c’era un uomo, un incensurato di 43 anni che viveva in una roulotte. I due avevano iniziano a litigare, proprio per il domicilio: “Non è giusto che tu viva in una casa del genere ed io in una roulotte", le avrebbe detto lui. La donna, in imbarazzo, non aveva idea di chi fosse il suo interlocutore. Lei a quel punto ha provato ad evitarlo, ma l'uomo ha iniziato ad offenderla urlando parolacce gratuite e insensate.

La situazione stava degenerando ma fortunatamente da quelle parti c’era un agente della polizia municipale impegnato in un servizio di viabilità. La donna gli ha chiesto aiuto e l’agente è intervenuto. Sono bastati pochi istanti e l’ira del 43enne si è trasformata in violenza. Con una serie di pugni ha colpito il vigile allo sterno e al volto, poi ha provato a fuggire. I carabinieri - allertati dal 112 - sono arrivati giusto in tempo e hanno fermato l’uomo.

L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. All’agente della polizia municipale sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.