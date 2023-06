Follia in piazza Dante, aggredisce turisti e carabinieri con una barra di metallo

Mancavano pochi minuti a mezzanotte quando la pattuglia della compagnia Napoli Centro è stata fermata ieri a piazza Dante da alcuni turisti che chiedevano aiuto. Poco prima erano stati aggrediti da un uomo armato di una barra di metallo e fortunatamente erano riusciti a fuggire. Pochi secondi e i carabinieri hanno individuato l’uomo, gli si sono avvicinati e questo ha estratto la barra nascosta tentando di colpirli.

Il violento, un 34enne rumeno senza fissa dimora, è stato bloccato con l'ausilio dei militari del reggimento Campania. È stato necessario l’uso dello spray anti-aggressione per renderlo innocuo. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. È ora in attesa di giudizio mentre l’arnese utilizzato come arma è stato sequestrato.