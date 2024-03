Accoltella la moglie, la chiude in casa e se ne va: arrestato

L'ennesimo caso di violenza di genere, con un uomo che a Pianura è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo una lunga serie di violenze l'episodio che gli è costato le manette: ha accoltellato sua moglie, l'ha chiusa in casa ed è andato via.

La vicenda è avvenuta nella tarda serata di ieri, nell'appartamento della coppia a pochi passi dalla stazione dei carabinieri del quartiere, in via Galdieri. Proprio grazie alla vicinanza e al silenzio della notte i militari hanno sentito delle urla.

Una volta che si sono avvicinati hanno scoperto che si trattava di quelle dei vicini della coppia e della stessa vittima di violenze, che chiedeva aiuto dalla finestra del suo appartamento.

Il marito - ha raccontato ai militari - l'aveva ferita e chiusa in casa. Con l'aiuto dei vigili del fuoco i carabinieri hanno sfondato la porta e sono entrati in casa. Al braccio aveva un profonda ferita, causata da una coltellata sferratale dal marito durante la lite. A quel punto ai suoi soccorritori ha raccontato tutto: violenze e vessazioni subite giorno dopo giorno ormai da tempo, anche davanti agli occhi dei figli piccoli.

L'uomo è stato individuato poco dopo, era in strada. Si trova adesso in carcere in attesa di giudizio. La donna è stata condotta in ospedale: ha riportato lesioni ritenute dai sanitari guaribili in 20 giorni.