Furia in casa, minaccia i genitori di morte e picchia la sorella per soldi: arrestato 30enne

Un 30enne di Portici è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia

In stato di ebbrezza, l’uomo avrebbe minacciato di morte i genitori conviventi, per poi picchiare la sorella perché aveva rifiutato di consegnargli denaro utile a riparare la sua auto.

La furia del 30enne non si è conclusa lì. Avrebbe danneggiato alcuni mobili dell’abitazione familiare, mettendo a soqquadro diverse stanze probabilmente alla ricerca di contanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fermare la violenza è stato l’intervento dei militari, allertati dagli stessi familiari impauriti. In manette, il 30enne è stato condotto in carcere a Poggioreale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, suoi comportamenti di questo tipo non erano una novità.