Anziana truffata da un 23enne per 50mila euro: arrestato

Stamattina a Napoli i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 23enne partenopeo. È ritenuto "gravemente indiziato" per una truffa aggravata dall'età avanzata della vittima, oltre che "dalla rilevante gravità del danno patrimoniale" causato.

Secondo gli investigatori lo scorso 24 maggio 2023 l'arrestato, in concorso con persone ancora non identificate, avrebbe truffato una donna 82enne di Sant'Agnello, appropriandosi di denaro contante e gioielli in oro per un valore complessivo di circa 50mila euro.

La vittima era stata contattata telefonicamente da uno degli autori del reato, il quale, presentatosi come il nipote dell'anziana, aveva rappresentato la necessità di raccogliere tutto il denaro presente in casa e quanto altro utile a saldare il pagamento di una multa ricevuta dal figlio della vittima, questo per evitare "guai serissimi".

Successivamente uno degli autori del reato si era presentato a casa della signora, dicendo di essere l'incaricato dell'Ufficio Postale lì per riscuotere la somma, 7mila euro in denaro contante e diversi monili in oro.

L'indagine, svolta mediante l'analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona e la predisposizione di mirate attività di investigazione diretta e indiretta, ha consentito di pervenire all'identificazione di quello che si pensa essere uno degli autori della truffa.