“Tuo nipote ha un debito con me": tenta di truffare un'anziana ma trova i carabinieri ad aspettarlo

Aveva contattato telefonicamente una 66enne ischitana facendole credere che suo nipote avesse un grosso debito con lui, 5mila euro, da restituire immediatamente perché non poteva più aspettare. La nonna altro non aveva che mille euro in contanti, che il truffatore ha immediatamente intascato.

C.L. però, 21enne del Pallonetto già noto alle forze dell’ordine, non l'ha fatta franca. Per lui che sotto casa c’erano i carabinieri della stazione di Forio ad attenderlo e quando se li è visti davanti non ha potuto fare altro che arrendersi. In realtà la vittima, dopo aver parlato con il presunto creditore, ha contattato sua figlia che le ha spiegato come fossa tutta una messa in scena. Quest'ultima ha immediatamente chiesto aiuto ai carabinieri e i militari si sono appostati in attesa che il ragazzo lasciasse l'appartamento dell'anziana per coglierlo sul fatto.

Ora il giovane è in attesa di giudizio e dovrà rispondere dei reati di truffa aggravata e sostituzione di persona mentre il denaro è stato restituito alla vittima.