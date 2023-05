Lancia la droga dal terrazzo ma i carabinieri la agguantano: 18enne arrestato

A Caivano un 18enne del posto già noto alle forze dell'ordine è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia lo hanno sorpreso in un palazzo in via Necropoli. Questi, quando ha visto le pattuglie arrivare, ha lanciato dal terrazzo quello che avrebbe potuto metterlo nei guai. I militari hanno però visto tutto, recuperato la busta di cui si era disfatto e bloccato il 18enne.

Nell'involucro c'erano 7 dosi di marijuana e un bilancino di precisione.

Nel locale, utilizzato verosimilmente come "piazza di spaccio", era istallato un impianto di videosorveglianza con 5 telecamere puntate su ogni possibile via di accesso e c'erano 155 euro in contanti ritenuto provento illecito. Sequestrati anche due cannocchiali.

Il giovane è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.