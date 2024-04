Giovanissimo pusher in fuga alla vista della polizia: che cosa aveva addosso

Ieri mattina la polizia, durante servizi antidroga, ha arrestato un ragazzo di 18 anni di origine rumena per spaccio di droga. Lo avevano notato in vico Santa Caterina a Formiello mentre, in cambio di denaro, consegnava un involucro ad un uomo.

Gli operatori sono intervenuti ma il giovane, alla loro vista, ha tentato la fuga. Con non poche difficoltà e dopo una colluttazione i poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi, una bustina di marijuana del peso complessivo di circa 10 grammi, e 95 euro, suddivise in banconote di vario taglio. L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

Gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del 18enne, dove hanno trovato un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L'indagato, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.