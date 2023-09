Picchia la compagna davanti ai carabinieri, poi estrae un coltello: arrestato

Due arresti in poche ore per maltrattamenti in famiglia sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

Il primo episodio è avvenuto proprio a Torre del Greco. Una donna era stata trasferita dal personale del 118 all’ospedale Maresca con lesioni al volto e tagli alle braccia inferti questi, verosimilmente, con dei frammenti di vetro. Per la vittima – ha 25 anni – una prognosi di 15 giorni. I militari hanno stabilito che l’aggressore fosse il compagno della vittima, un 33enne del posto. L’uomo aveva già in precedenza aggredito la 25enne. È stato arrestato e si trova in carcere in attesa di giudizio.

Il secondo arresto, invece, è avvenuto nella notte a Volla. Una gazzella stava percorrendo via Lufrano quando i carabinieri hanno notato un uomo aggredire una donna prendendola a calci e pugni. Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, dato che il violento stava tentando di colpire la compagna con un coltello. L’arrestato, un 44enne, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale mentre la vittima - ha 35 anni – è stata medicata nell’ospedale di Torre del Greco e ne avrà per 10 giorni a seguito delle lesioni alle braccia riportate durante l’aggressione. Anche in questo caso non era la prima volta che il 44enne la aggrediva.