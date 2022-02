Truffa del "falso nipote" in trasferta: due napoletani arrestati a Vasto

Un'ennesima truffa del "falso nipote", ai danni di un'anziana donna della città di Vasto (in Abruzzo), è stata tentata da due napoletani di 49 e 43 anni già noti alle forze dell'ordine. Sono stati però bloccati e arrestati dai carabinieri.

L'episodio riportato da ChietiToday.it risale a ieri mattina, quando i due – secondo gli inquirenti – arrivati a Vasto dalla città partenopea a bordo di una Fiat Panda di colore bianco, hanno contattato telefonicamente un'anziana del posto. L'interlocutore si è spacciato per il nipote, spiegando alla donna che avrebbe dovuto consegnare 4mila euro per il ritiro di un pacco, in realtà mai ordinato.

Fortunatamente la signora, intuito l'inganno, ha subito contattato la centrale operativa del comando carabinieri, segnalando l'accaduto. Così i militari hanno raggiunto la sua abitazione in abiti civili, aspettando l'arrivo del fantomatico nipote. Individuata la vettura su cui viaggiavano i due truffatori e appurate le intenzioni, sono intervenuti bloccandoli.