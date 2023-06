I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato due napoletani per truffa ai danni di una 70enne del posto.

La vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per carabiniere, comunicandole un presunto sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto suo figlio. Approfittando della preoccupazione della donna, i truffatori si sono presentati davanti alla sua porta e sono riusciti a convincerla a consegnare loro la somma di 8500 euro in contanti e diversi gioielli.

Fortunatamente, alcuni vicini insospettiti dalla presenza dei due sconosciuti hanno dato l’allarme al 112. Grazie all’immediato intervento dei carabinieri, i truffatori sono stati fermati nei pressi del porto di Procida, prima di riuscire a imbarcarsi per Napoli.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre gli arrestati sono stati portati in carcere.