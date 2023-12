Pusher "licenziati" per cambio turno in ritardo, la piazza si ripopola: due nuovi arresti

Nuovamente in attività, il market della droga nella provincia a nord di Napoli è ancora sotto i riflettori. La zona di Brusciano era balzata agli onori della cronaca per il famoso "licenziamento" dei pusher avvenuto per un ritardo in un cambio turno, emerso al termine di un repulisti portato a termine dalle forze dell'ordine, ma evidentemente lo spaccio non è un fenomeno conclusosi con quell'operazione.

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno infatti arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C.B. e S.F., di 25 anni il primo e 39 anni la seconda. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi in via Paolo Borsellino con droga nelle tasche. I due pusher nascondevano 23 dosi di cocaina, 39 di crack e 360 euro in contante. Sono entrambi in carcere, in attesa di giudizio.