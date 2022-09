Coltelli, risse e spaccio. A Napoli denunce e arresti per ragazzini dai 13 ai 15 anni: è allarme

Ragazzini armati, a spacciare, a prendere il peggio dagli adulti fino ad arrivare a massacrare di botte dei coetanei come è accaduto a Palma Campania, con un 16enne ancora grave in ospedale.

È allarme sociale, e lo testimoniano anche due ulteriori fatti di cronaca di queste ultime ore.

Il primo è avvenuto a Posillipo, dove la polizia ha controllato due ragazzini i quali, in via Tito Lucrezio Caro, si trovavano in sella ad uno scooter. il passeggero, un 13enne, aveva un coltello a serramanico dalla lama lunga 8 centimetri. Sono stati entrambi affidati ad i genitori e l'arma è stata sequestrata.

Il secondo episodio ha avuto come teatro la vela rossa di Scampia, dove i carabinieri - insieme ad un 24enne - hanno arrestato per spaccio un 14enne e una ragazzina che proprio oggi compie 15 anni. Erano stati sorpresi mentre cedevano droga ad alcuni assuntori del posto e bloccati prima che potessero far perdere le proprie tracce. Avevano addosso 13 dosi di eroina, 34 di cobret e 58 di crack, oltre che 18 palline di cocaina e circa 70 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento di spaccio. I minorenni sono stati condotti nel centro dei Colli Aminei.

L'aggressione a Palma Campania

È di ieri la notizia, invece, della denuncia da parte dei carabinieri della stazione di Palma Campania di un classe 2006 per lesioni aggravate. Il 16enne sarebbe coinvolto nell’aggressione al suo coetaneo finito giovedì in ospedale in gravi condizioni.

Sono ancora in corso accertamenti in merito al coinvolgimento e al ruolo di altri due ragazzi, verosimilmente anch'essi minorenni.

La vittima intanto rimane ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita. È coscente e sarà certamente trattenuto in ospedale ancora qualche giorno. Il ragazzo sarebbe stato colpito - e ferito gravemente alla testa - a mani nude.