Spaccio a Materdei, colta in flagrante la "casalinga" dell'hashish

Perquisizione domiciliare per una 34enne. In manette anche S.F., spacciatore di 63 anni

Blitz anti-droga a Materdei da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari del nucleo investigativo sono stati impegnati in diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga nei pressi di una storica pizzeria partenopea della zona. Durante la notte, a finire in manette in due diverse operazioni, i già noti alle forze dell’ordine per reati specifici S.F. (63) e una donna, V.C. (34). Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell'uomo spacciatore e lì hanno trovato 100 grammi di hashish già pronti per la vendita al dettaglio. In casa della donna, invece, rinvenuti e sequestrati 200 grammi della stessa sostanza e vario materiale per il confezionamento della droga. I militari del Nucleo Investigativo quando sono entrati in casa hanno sorpreso la casalinga mentre “lavorava” la sostanza stupefacente.