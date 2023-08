Nella scorsa mattinata, i Falchi della Squadra Mobile nell’ambito di servizi antidroga, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso uno stabile in piazza Garibaldi per la segnalazione di due uomini che nascondevano degli stupefacenti.

Gli operatori, al fine di individuare i due soggetti, hanno organizzato un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro. I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto i due sposettati ma uno di essi, alla loro vista, si è dato alla fuga. In piazza De Nicola, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato finalmente bloccato e trovato in possesso di 5 panetti di hashish di 500 grammi circa e di un involucro di 3 grammi circa della stessa sostanza.

Ancora, gli agenti hanno effettuato un controllo a casa degli indagati dove, in uno zaino occultato sotto il letto, hanno rinvenuto 45 panetti di hashish per un peso complessivo pari a 5 kg circa.

I due, un 25enne con precedenti di polizia ed un 23enne, entrambi di origine marocchina, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente. Il 25enne è stato altresì tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.