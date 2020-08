Movida, spaccio di droga nel cuore di Napoli: arrestati tre extracomunitari

Operazioni antidroga dei carabinieri della compagnia di Napoli Centro nella zona dei Decumani, questo soprattutto nei luoghi della movida come piazza Bellini e largo San Giovanni Maggiore.

È in quest'ultima piazza che i militari hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini gambiani di 18 e 20 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Li hanno bloccati mentre vendevano della marijuana ad un minorenne. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di droga tra hashish e marijuana. I due ora sono ristretti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.

La scorsa notte i militari del comando provinciale di Napoli hanno invece arrestato per spaccio un 26enne incensurato di origini nigeriane. I militari sono intervenuti in piazza Bellini mentre il 26enne cedeva una dose ad un cliente in cambio di denaro. L'arrestato è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Nei Quartieri Spagnoli infine, sono state portate a termine numerose perquisizioni domiciliari. In un appartamento è stata rinvenuta e sequestrata una pistola scacciacani senza tappo rosso, identica a quelle utilizzate dalle forze dell’ordine. Era di un 16enne, l’aveva nascosta nella sua stanzetta.

In totale sono state 228 le persone identificate, delle quali 79 erano pregiudicati. I carabinieri hanno denunciato 4 persone: un parcheggiatore abusivo, due ragazzi poco più che maggiorenni - in due diversi episodi - fermati con due coltellini a serramanico, ed un residente che rubava l'energia elettrica.