Erano il terrore dei turisti: in manette coppia di scippatori

La polizia ha eseguito due arresti domiciliari, con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo e di una donna, di 47 e 44 anni - già noti alle forze dell'ordine - accusati, in concorso tra loro, dei reati di furto con strappo e ricettazione. In particolare, avevano sottratto, in due distinte occasioni, telefoni cellulari strappandoli dalle mani di donne di giovane età, di cui una turista, che si trovavano a transitare lungo un’importante arteria della città di Napoli, utilizzando un motoveicolo con targa modificata.

Le indagini svolte dagli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato Montecalvario, anche grazie alla acquisizione ed analisi delle immagini di impianti di videosorveglianza ed ai successivi riscontri costituiti dai rilievi fotografici hanno consentito di identificare i presunti autori dei reati, reperendo quindi una serie di elementi utili per fornire il necessario quadro indiziario.

Durante le prime operazioni investigative, gli operatori avevano rinvenuto anche lo scooter, risultato rubato, che era stato poi riconsegnato al legittimo proprietario, mentre per il successivo rintraccio degli indagati, catturati in luoghi diversi da quelli ove risultavano dimorare.