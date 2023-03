Rissa a calci e pugni su via Petrarca: quattro misure cautelari

Due persone ai domiciliari, altrettante destinatarie del provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È quanto ha deciso il Gip del tribunale di Napoli per i presunti responsabili - ragazzi tra i 20 e i 30 anni - di una violenta rissa avvenuta il 10 settembre del 2022 in via Petrarca.

Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini condotte dal personale del commissariato Posillipo con l’ausilio della Squadra Mobile. Secondo gli inquirenti i quattro, all’epilogo di una lite nata per motivi futili, hanno partecipato ad una violenta rissa colpendo con calci e pugni un giovane per dileguarsi a bordo di moto e scooter.

All'arrivo peraltro della polizia a casa di uno dei destinatari della misura cautelare sua madre si è disfatta di una busta contenente quasi 80 grammi di droga. La donna è stata arrestata.