Arrestati rapinatori di orologi di lusso in trasferta a Milano: avevano rubato un falso

È finita male la "trasferta di lavoro" a Milano di due rapinatori napoletani, arrestati dagli uomini della squadra Mobile dopo aver messo a segno un blitz - peraltro violento - al termine del quale si sono accaparrati un orologio di lusso poi rivelatosi falso.

Le manette sono scattate per Mariano Conte, 33 anni, e Giuseppe Pica, 48, entrambi residenti a Napoli ed entrambi con numerosi precedenti alle spalle.

Le indagini erano nate dopo una rapina messa a segno in zona Brera: grazie alle telecamere di sorveglianza, gli investigatori erano riusciti a individuare lo scooter e la base logistica della coppia. Negli ultimi messi il copione sembrava variato: non più il colpo allo specchietto e poi lo strappo appena la vittima metteva il braccio fuori dal finestrino, ma le rapine a mano armata.

Mercoledì sera il Gps istallato sul motorino dei sospettati ha segnalato che il mezzo era in movimento, e gli investigatori sono entrati in azione. Giovedì mattina i due presunti rapinatori avrebbero iniziato a girare per le vie di Milano, su due motorini distinti, alla ricerca della preda giusta, poi individuata in un commerciante d'auto italiano di 48 anni che era a bordo della sua Porsche.

Saliti sullo stesso mezzo, con targa finta, i due sarebbero entrati in azione portandogli via sotto minaccia di una pistola un Hublot dal valore di 25mila euro, questo nonostante l'uomo in auto vasse con sé figli e moglie.

Gli uomini della Mobile sono andati a prenderli nel bad & breakfast che avevano già individuato come loro punto d'appoggio. Hanno trovato l'orologio, in realtà falso, una radiolina ricetrasmittente e l'arma usata per il blitz, una scacciacani priva di tappo rosso replica di una Walther Ppk.