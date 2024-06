Rapine in gioielleria, presa la banda della Panda: uno dei tre "colpiva" in permesso premio dal carcere

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Afragola hanno fermato tre persone. Si tratta, secondo gli inquirenti, di rapinatori di gioiellerie.

I fermati sono ritenuti responsabili, in concorso, della rapina avvenuta il 13 maggio scorso nel centro commerciale "Le porte di Napoli" di Afragola ai danni della gioielleria "Auri Tempore", nonché della pianificazione di una seconda rapina prevista per ieri mattina ai danni della gioielleria del supermercato "Piccolo" di Pomigliano d'Arco. Sono accusati anche di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

Le indagini, condotte dalla stazione carabinieri di Afragola e dirette dalla procura di Napoli Nord, hanno permesso di conoscere la meticolosa organizzazione della banda.

In prima battuta venivano eseguiti degli accurati sopralluoghi, che avevano l'obiettivo di verificare la presenza e la posizione delle telecamere di videosorveglianza nonché le possibili vie di fuga dopo il colpo. Successivamente il gruppo si procurava delle auto rubate (solitamente Fiat Panda) che, durante gli assalti, venivano fatte precedere da un'auto staffetta non rubata e di proprietà della moglie di uno degli arrestati. La banda si procurava poi armi finte (tra cui due pistole e un kalashnikov) e maschere in silicone per coprire i loro volti.

Dall'attività investigativa è inoltre emerso che uno dei rapinatori partecipava ai colpi mentre era in permesso premio dal carcere di Pescara, dove si trovava proprio per rapine. Uno dei tre, oltre che dall'analisi delle immagini di videosorveglianza, è stato individuato anche grazie al confronto delle impronte ritrovate sul luogo della rapina con quelle presenti in banca dati.

Ieri la banda era pronta a mettere a segno una nuova rapina ma la presenza di carabinieri ha impedito il colpo. Sono stati arrestati e condotti a Poggioreale.