“Scusa che strada è questa?”. Era il loro trucco per rapinare: arrestati

In manette i presunti autori di tre colpi tra febbraio e marzo

Due rapinatori seriali sono stati arrestati dai carabinieri di San Sebastiano. Avvicinavano le vittime in strada per rubare loro i cellulari. Secondo gli inquirenti sono il 38enne C.S. e il 30enne V.C., entrambi di Ercolano, ad aver rapinato due persone il 20 e il 27 febbraio scorsi a San Sebastiano al Vesuvio.

Nella prima occasione i due, a bordo di un motorino, avrebbero avvicinato un giovane chiedendogli in quale strada si trovassero. Quando la vittima ha estratto il cellulare per verificare la posizione con il Gps, i due gliel’hanno portato via. Il 27, invece, ancora su “due ruote” avrebbero approcciato una coppia di adolescenti e sotto minaccia di un coltello sottratto loro i cellulari.

Grazie alle immagini delle telecamere installate in città e a quelle dei lettori di targhe, i militari hanno ricostruito il percorso e l’identità presunta dei due rapinatori.

I due eano stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli perché presunti autori di una rapina commessa nella città di Portici. Guidavano lo stesso veicolo.