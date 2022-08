Giovanissimi rapinatori (a mano armata) di coppiette arrestati al Vomero

Stamattina i carabinieri della compagnia Napoli-Vomero hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovanissimi napoletani, un 20enne e un 23enne. Sono ritenuti gli autori di due violente rapine commesse le sere del 30 giugno e del 4 luglio scorsi.

L'ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli all’esito di indagini coordinate dalla procura partenopea.

I due avrebbero agito con la complicità di un minore. Pistola alla mano, i malviventi si facevano consegnare denaro e telefoni cellulari da giovani vittime, fuggendo poi a bordo di scooter oggetto di furto.

L'indagine è stata avviata lo scorso 6 luglio quando i due giovani - dopo una rocambolesca fuga in scooter - furono bloccati e arrestati in flagranza per una rapina a mano armata. Nell'occasione, venne anche denunciato a piede libero il complice minorenne.