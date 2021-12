Pronti al colpo nell'area di servizio sull'autostrada: arriva la stradale e li arresta

Ieri sera la polizia ha arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere a Poggioreale due rapinatori. L'episodio è avvenuto alle ore 21.15 nell’area di servizio Masseria, in direzione nord sull’autostrada A1.

La pattuglia, nell'accedere all'area di servizio, aveva notato due giovani che si intrattenevano esternamente ai locali ristoro, pronti ad entrare. Uno dei due teneva la mano destra all’altezza della cinta dei pantaloni, come se nascondesse qualcosa.

Prontamente intervenuti, gli agenti hanno scoperto si trattava di una pistola replica priva del tappo rosso e completa di caricatore con sei cartucce a salve. Avevano con loro anche un’ingente somma di denaro.

I giovani malviventi, residenti nei comuni di Boscoreale e Scafati, erano arrivati in sella ad uno scooter poi risultato rubato.