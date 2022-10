Morto d'infarto dopo essere stato derubato: presi i due rapinatori

È stata individuata e bloccata dalla polizia ha coppia, un ragazzo e una ragazza, che ieri hanno derubato un anziano il quale poco dopo l'aggressione è morto a causa di un malore.

L'episodio è avvenuto in piazza Principe Umberto, non lontano da piazza Garibaldi. La coppia, dopo avere forato un pneumatico della vittima, si era offerta per sostituire la ruota.

A quel punto si sono appropriati degli effetti personali dell'uomo, Antonio Spinetti, un 82enne che era in quei concitati momenti era in compagnia della moglie.

L'uomo, scosso, si era quindi allontanato in auto. Ha accostato nella vicina via Taddeo da Sessa accusanto un malore. È morto intorno alle 13.30, malgrado l'immediato soccorso dei medici del 118.