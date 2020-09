Puntano la pistola contro i poliziotti e tentano la fuga: arrestati

Due persone sono state arrestate per porto di armi, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale a Portici. In sella a uno scooter, prima avevano invertito il senso di marcia per sottrarsi al controllo degli agenti, poi hanno puntato loro una pistola contro.

Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, durante un servizio di controllo del territorio, avevano notato in via Armando Diaz i due uomini per reggiungerli raggiunti in via Aldo Moro.

Lì il passeggero, dopo essersi disfatto dell'arma, ha tentato nuovamente la fuga a piedi fino a quando, dopo un inseguimento, è stato rintracciato in un garage privato di viale Alemagna. I poliziotti hanno recuperato la pistola, una riproduzione di un'arma priva di tappo rosso e, poco dopo, hanno rintracciato anche il conducente.

Un 22enne di Torre del Greco, e un 31enne di Massa di Somma, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati.