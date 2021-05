Clan Rinaldi-Reale-Formicola e Silenzio, i nomi dei 37 arrestati

Sono 37 le ordinanze di custodia cautelare scattate stamattina nella zona di San Giovanni A Teduccio. Ad eseguirle, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli dopo richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile e del locale commissariato.

Si tratta di persone ritenute gravemente indiziate dei reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco aggravati.

Per gli inquirenti i 37 sono persone appartenenti ai clan Rinaldi-Reale-Formicola e Silenzio, entrambi operanti nell’area orientale della città ma con ramificazioni in altre zone, nell’ambito della sfera di influenza, direzione e controllo dell’Alleanza di Secondigliano ed in contrapposizione con il clan Mazzarella.

Le indagini hanno ricostruito - attraverso le intercettazioni, telefoniche ed ambientali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed i riscontri - l’operatività del cartello e gli scontri armati con i Mazzarella a partire dalla seconda metà dell’anno 2014 e fino al 2019. Stese e agguati volti al controllo delle attività illecite tra Napoli Est, piazza Mercato e Porta Nolana, nonché nei comuni di San Giorgio a Cremano e Portici.

L'elenco degli arrestati

Ferdinando Di Pede (nato a Napoli il 5.9.1972);

Maria Domizio (nata a Napoli il 6.9.1958);

Pasquale Esposito (nato a Napoli l’8.4.1964);

Vittorio Folliero (nato a Napoli il 20.12.1981);

Gaetano Formicola (nato a Napoli il 16.02.1995);

Giuseppe Fusaro (nato a Napoli il 18.03.1988);

Domenico Gianniello (nato a San Giorgio a Cremano, il 13.09.1983);

Ciro Grandioso (nato a Napoli il 12.04.1966);

Ciro Grassia (nato a Napoli il 25.09.1963);

Sergio Grassia (nato a Napoli l’11.10.1972);

Luigi Luongo (nato a Napoli il 25.04.1980);

Salvatore Luongo (nato a Napoli il 27.04.1998);

Raffaele Maddaluno (nato a Napoli il 28.07.1982);

Antonio Marigliano (nato a San Giorgio a Cremano il 30.11.1982);

Vincenzo Marigliano (nato a Napoli il 12.05.1984);

Giuseppe Milo (nato a San Giorgio a Cremano, il 11.10.1981);

Michele Minichini (nato a Napoli il 13.09.1990);

Salvatore Nurcaro (nato a Cercola il 25.06.1987);

Raffaele Oliviero (nato a Napoli il 09.10.1977);

Giovanni Pagano (nato a Napoli il 14.07.1988);

Lorenzo Pianese (nato a Napoli il 12.05.1979);

Antonio Reale (nato a Napoli il 10.09. 1991);

Antonio Reale (nato a Napoli il 08.03.1990;

Carmine Reale (nato a Napoli il 02.07.1995);

Gennaro Reale (nato a Napoli il 01.12 1987);

Gennaro Reale (nato a Napoli il 10.08.1992);

Mario Reale (nato a Napoli il 03.06.1969);

Pasquale Reale (nato a Napoli il 22.02.1996);

Vincenzo Reale (nato a Napoli il 14.02.1997);

Ciro Rinaldi (nato a Napoli il 04.08.1963);

Francesco Rinaldi (nato a Napoli il 23.09.1987);

Tommaso Sannino (nato a Napoli il 05.08.1965);

Francesco Silenzio(nato a Torre del Greco il 15.03.1975);

Vincenzo Silenzio (nato a Napoli il 15.02.1978);

Gaetano Tabasco (nato a Napoli il 10.08.1975);

Giovanni Tabasco (nato a Napoli il 29.04.1995);

Vincenzo Vigorito (nato a Napoli il 06.10.1974).