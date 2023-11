Napoletani in trasferta con il "vizietto" delle truffe: scatta l'arresto

Sono napoletani i presunti autori di una maxi truffa da 20mila euro ai danni di un’anziana a Galatina, in provincia di Lecce. Gli agenti del commissariato di Galatina hanno infatti identificato, in collaborazione con i colleghi della questura di Napoli, un 23enne e un 27enne, con l’accusa - come riporta LeccePrima - di aver raggirato una donna della cittadina salentina i primi giorni di luglio.

"A suo nipote servono soldi"

I due amici avrebbero dapprima contattato la vittima telefonicamente, raccontandole che il nipote si trovava in urgente, grave necessità di denaro. Uno di loro si sarebbe poi presentato nell’abitazione dell’anziana, spacciandosi per un funzionario delle Poste Italiane di Lecce. Sarebbe così riuscito a farsi consegnare la somma di 20mila euro dalla donna, i risparmi di una vita, per poi dileguarsi a bordo di un’auto. Solo dopo qualche ora, quando la donna ha chiesto ingenuamente ai figli che cosa fosse accaduto al nipote, la famiglia ha intuito la truffa. Immediata la richiesta di intervento alla polizia.

Incastrato grazie alle foto segnaletiche

Gli agenti hanno subito estrapolato le immagini degli impianti di video-sorveglianza, installati nei pressi dell’abitazione e nelle varie postazioni collegate agli uffici della polizia locale lungo il probabile tragitto di fuga. Seguendo la vettura utilizzata dal fantomatico funzionario delle Poste, i poliziotti sono risaliti all’azienda di Napoli dove un giovane del luogo aveva noleggiato il veicolo. Il ragazzo è risultato già noto alle forze dell’odine per reati identici: il “vizietto” di raggirare gli anziani.

Alla vittima, inoltre, sono state mostrate le foto di alcuni sospettati, tra le quali ha riconosciuto subito il presunto truffatore a cui aveva consegnato la somma di 20mila euro in contanti, un 27enne denunciato in concorso con il noleggiatore dell’auto di 23 anni, identificato grazie alla collaborazione dei poliziotti della questura di Napoli.