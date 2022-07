Commercianti napoletani in carcere nel paradiso caraibico: arriva la buona notizia

Tre commercianti napoletani senza licenza arrestati dalla Polizia delle Bahamas per avere venduto beni senza avere le necessarie autorizzazioni. Erano finiti in carcere in attesa del processo. Le cauzioni da 7mila euro ciascuna fissate dal giudice per la scarcerazione, sono giunte a destinazione, nonostante le Bahamas siano nella black list dei paradisi fiscali.

Il ritorno in Italia

Qualcuno tornerà con dei posti messi a disposizione dalle autorità italiane, altri in maniera autonoma. Non potranno fare però più ritorno alle Bahamas, se dovessero farlo li aspetterebbe un processo. Il pagamento delle cauzione è stato possibile grazie all'avvocato napoletano dei commercianti, Amedeo Di Pietro e al console generale onorario Alberto Suighi.