Camorra: tentato omicidio, tre minorenni in manette

Sono gravemente indiziati di tentato omicidio e porto d’arma in luogo pubblico, reati aggravati dal metodo mafioso. Tre minorenni sono da stamane oggetto di un'operazione della polizia di Stato.

Gli agenti, dalle prime ore di oggi, stanno eseguendo in città un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.