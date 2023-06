Uno sparo, poi la brutale rapina: fermati due minorenni

Avrebbero commesso una rapina, il 6 giugno scorso, esplodendo prima un colpo di pistola, poi minacciando con l'arma la loro vittima intanto spintonata a terra. È la ragione per cui due minorenni sono stati fermati dalla polizia e condotti in carcere, a Nisida.

La rapina, avvenuta nel quartiere Vasto, aveva avuto come bottino un iPhone 12. Alla fine per impedire alla vittima di reagire i due fermati l’avrebbero colpita al volto con il calcio della pistola, per poi scappare col cellulare e il suo lo zaino contenente gli effetti personali.

Gli investigatori sono arrivati ai due presunti baby-criminali attraverso l’analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati installati in zona, queste poi incrociate con l’individuazione fotografica effettuata dalla vittima.

Sono in corso ulteriori indagini per acclarare l’eventuale responsabilità dei due in altri episodi analoghi.